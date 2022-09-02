الرياضة
رسالة رياضية: حقبة جديدة
تسنح للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فرصة ذهبية لمراجعة طريقة تدبيرها للمنتخب الوطني، بتعيين وليد الركراكي، خلفا لوحيد خاليلوزيتش، كيف؟ فمنذ الاستقلال، تقريبا، ظل المنتخب الوطني، أولوية ليس فقط لدى الجامعات التي تعاقبت على الكرة الوطنية، بل معيارا أساسيا، وربما وحيدا، لتقييم أداء كل جامعة، حتى كانأكمل القراءة »
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