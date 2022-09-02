وطنية
وزراء على محك الاحتقان
بنسعيد وبنموسى في الخطوط الأمامية لمواجهة احتجاجات الدخول الاجتماعي وضعت خارطة الاحتجاجات القطاعية المزامنة للدخول الاجتماعي محمد مهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وشكيب بنموسى ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الخطوط الأمامية لسنة اجتماعية، ينتظر أن تكون صعبة، بالنظر إلى سقف مطالب الشغيلة. ويبدأأكمل القراءة »
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