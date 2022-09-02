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الرياضة

الجيش يقترب من صفقة سنغالية

منذ 27 ثانية
دخل الجيش الملكي في مفاوضات مع حسنية أكادير بشأن اللاعب السنغالي جبريل ديوب سيسي، من أجل تعويض محمد الشيبي، في حال تمكن من التوقيع لفريق بيراميدز المصري، بعد أن أبدى الأخير رغبته في التعاقد معه. وتوصل الفريق العسكري بالعديد من العروض، بعد أن أعلن نيته في تعاقدأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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