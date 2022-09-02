الرياضة
الجيش يقترب من صفقة سنغالية
دخل الجيش الملكي في مفاوضات مع حسنية أكادير بشأن اللاعب السنغالي جبريل ديوب سيسي، من أجل تعويض محمد الشيبي، في حال تمكن من التوقيع لفريق بيراميدز المصري، بعد أن أبدى الأخير رغبته في التعاقد معه. وتوصل الفريق العسكري بالعديد من العروض، بعد أن أعلن نيته في تعاقدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا