الرياضة
ثلاث حكمات بمونديال الهند
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ثلاث حكمات مغربيات، للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للمنتخبات النسوية لأقل من 17 سنة، التي ستجرى بالهند في الفترة بين 11 و30 أكتوبر المقبل. وأعلن الاتحاد الدولي اختياره للحكمة المغربية بشرى كربوبي، ضمن لائحة الحكمات الرئيسيات، التي تضم 14 حكمة منأكمل القراءة »
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