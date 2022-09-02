الرياضة
فريق يحقق الصعود بخطأ إداري
قضت اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باعتبار النادي الرياضي لسيدي إسماعيل، فائزا في مباراة السد النهائية ضد الاتحاد الرياضي لابن أحمد، وضمن بالتالي صعوده إلى القسم الثاني للهواة. وقضى القرار الصادر عن اللجنة الجهوية للتأديب والروح الرياضية لدى عصبة الشاوية دكالة ولجنة الاستئناف بالعصبةأكمل القراءة »
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