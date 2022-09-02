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الرياضة

الفتيان على المحك أمام مصر

منذ 38 ثانية
تغييرات مرتقبة في التشكيلة والمباراة تنطلق في الثامنة يواجه المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة نظيره المصري، اليوم (الجمعة) انطلاقا من الثامنة، لحساب ربع نهاية كأس العرب، التي تحتضنها وهران إلى غاية الخميس المقبل. وتعد مباراة مصر محكا حقيقيا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بالنظر إلىأكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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