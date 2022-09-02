fbpx
الرياضة

ملياران لقبول انتدابات الرجاء

منذ ثانيتين
البدراوي سدد بعضها بشيكات شخصية وأعلن قرب إطلاق القناة ومتاجر «رجا شوب» صرف عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، منذ وصوله إلى رئاسة النادي ملياري سنتيم، لرفع الحظر عن انتدابات الفريق، وتسوية بعض النزاعات العالقة. وكشف البدراوي، في لقاء مع منخرطين بالنادي، أنه أنفق مليارا و400 مليون، لتسويةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ثانيتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.