الرياضة
ملياران لقبول انتدابات الرجاء
البدراوي سدد بعضها بشيكات شخصية وأعلن قرب إطلاق القناة ومتاجر «رجا شوب» صرف عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، منذ وصوله إلى رئاسة النادي ملياري سنتيم، لرفع الحظر عن انتدابات الفريق، وتسوية بعض النزاعات العالقة. وكشف البدراوي، في لقاء مع منخرطين بالنادي، أنه أنفق مليارا و400 مليون، لتسويةأكمل القراءة »
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