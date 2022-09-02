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الرياضة

حقبة الركراكي

منذ 11 ثانية
وليد سيدرب المنتخب إلى 2026 وتعهد بتكوين منتخب يتماشى مع عقليته أعلن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التعاقد مع الإطار الوطني وليد الركراكي، مدربا للمنتخب الأول، إلى غاية مونديال 2026، مرورا بكأس إفريقيا المقررة إقامتها بكوت ديفوار في 2024. وأوضح لقجع، في الندوة الصحافيةأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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