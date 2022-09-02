وطنية
شد الحبل حول إمام فرنسي مغربي
القضاء الفرنسي طرده بطلب من وزير الداخلية بعد اتهامه بكراهية المرأة تواصل شد الحبل بين المغرب وفرنسا حول كيفية التعامل مع الإمام حسن إيكويسن، الفرنسي المغربي، بعدما أعلن مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية، قرار طرده إلى المغرب بتهمة التحريض على كراهية المرأة، ورفض مساواتها بالرجل، ومناهضةأكمل القراءة »
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