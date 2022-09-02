الرياضة
استنفار بآسفي قبل مواجهة الرجاء
الفريق يسابق الزمن لتأهيل لاعبيه و3 آلاف تذكرة لمشجعيه بـ «دونور» ينتظر المكتب المسير لأولمبيك آسفي تأهيل لاعبيه الجدد، لإشراكهم في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد أمام الرجاء الرياضي. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن إدارة الفريق وضعت ملفات جميع اللاعبين لدى مصلحة الرخص بالجامعة منذ الثلاثاء الماضي،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا