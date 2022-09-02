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الرياضة

استنفار بآسفي قبل مواجهة الرجاء

منذ دقيقتين
الفريق يسابق الزمن لتأهيل لاعبيه و3 آلاف تذكرة لمشجعيه بـ «دونور» ينتظر المكتب المسير لأولمبيك آسفي تأهيل لاعبيه الجدد، لإشراكهم في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد أمام الرجاء الرياضي. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن إدارة الفريق وضعت ملفات جميع اللاعبين لدى مصلحة الرخص بالجامعة منذ الثلاثاء الماضي،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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