ربورتاج
آسفي… رواج سياحي وسط التهميش
تدفق استثنائي للسياح قوبل بتسويق سلبي لصورة المدينة من قبل السلطات والمنتخبين ووزارة السياحة في عداد المفقودين شهدت آسفي، على غير عادتها، حركة سياحية دؤوبة، خلال عطلة الصيف التي نودعها، وانعكس على ذلك على الرواج الاقتصادي بها، إذ انتعشت العديد من الحرف التي كانت قريبة من الاندثارأكمل القراءة »
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