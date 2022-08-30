الأولى
النصب يورط موثقة وشركة
لم تنته بعد الأبحاث التي أمر بها الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، منذ فبراير الماضي، والتي هي محل تذكير مستمر من المهاجرة ضحية النصب، في شأن اتهام موثقة والشركة المقاولة ومحام بالنصب عليها في مئات الملايين، بعد أن اشترت من الشركة المقاولة ست شقق فاخرة بقيمة مالية قدرهاأكمل القراءة »
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