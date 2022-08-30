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تحت الدف

منذ 3 ساعات
عرت واقعة انهيار بناية وزارة الشغل بالمعاريف بالبيضاء، التي مازالت التحقيقات جارية بشأن خروقاتها، حقيقة رؤساء جماعات يسقطون في المحظور، إما عمدا، أو عن طريق الإيقاع بهم في الغلط من قبل موظفين بأقسام التعمير، وذلك عن طريق منح رخص الإصلاح، لشرعنة أشغال بناء، إذ أن العديد منأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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