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بانوراما

المـاء يسبـب آلام الأذن

منذ 27 ثانية
الدكتور لمهور قال إن “أذن السباح” عدوى تصيب القناة الخارجية وتصل إلى الطبلة كشف الدكتور خليل لمهور، طبيب عام، بعض أسباب الإحساس بآلام الأذن بعد السباحة. وأوضح لمهور في حوار مع “الصباح” أن الأمر يتعلق بمرض يعرف بـ”أذن السباح” وهو عدوى تصيب قناة الأذن الخارجية التي تمتدأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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