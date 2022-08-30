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حوادث

8 سنوات لمروجي ممنوعات بالحسيمة

منذ 26 ثانية
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، متهمين بترويج المخدرات القوية ووزعت عليهما ثماني سنوات سجنا نافذا. وجرى إيقاف المتهمين خلال الأسبوع الأول من غشت الجاري، وضبطت عناصر الأمن بحوزتهما كمية من المخدرات القوية (كوكايين) وميزانا إلكترونيا ومبلغا ماليا وسلاحا أبيض وهواتف محمولة. وتوبع الموقوفان من قبلأكمل القراءة »

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منذ 26 ثانية


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