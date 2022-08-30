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بانوراما

الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم

منذ 8 دقائق
تعتبر حفلات الأعراس بالصويرة مزيجا من التقاليد والعادات المرتبطة بقبائل الشياظمة المحيطة بها، والتي اندثر بعضها، بينما أخرى مازالت حاضرة بقوة.ويؤكد المهتمون بمجال الأنثروبولوجيا أن عادات الزواج بالصويرة تعد مزيجا من التقاليد الأندلسية العربية اليهودية مع العمق الإفريقي، سيما أن أغلب سكانها كانوا يشتغلون في البحر.  أكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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