بانوراما
الصويرية القديمة… شاطئ تحرسه المآثر
فضاء جذاب يستهوي المصطافين للاستمتاع بهدوئه أضحى شاطئ الصويرية، وجهة مفضلة للعديد من الراغبين في معانقة البحر، والاستمتاع بجماليته، إذ يشكل منتجع الصويرية القديمة، الواقعة على بعد 33 كيلومترا، جنوب آسفي، فضاء جذابا تتناسق داخله أصوات حركية أمواج هادئة، وحفيف أشجار الغابة محدثة سمفونية هدوء شامل تنشرحأكمل القراءة »
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