fbpx
بانوراما

الصويرية القديمة… شاطئ تحرسه المآثر

منذ 27 ثانية
فضاء جذاب يستهوي المصطافين للاستمتاع بهدوئه أضحى شاطئ الصويرية، وجهة مفضلة للعديد من الراغبين في معانقة البحر، والاستمتاع بجماليته، إذ يشكل منتجع الصويرية القديمة، الواقعة على بعد 33 كيلومترا، جنوب آسفي، فضاء جذابا تتناسق داخله أصوات حركية أمواج هادئة، وحفيف أشجار الغابة محدثة سمفونية هدوء شامل تنشرحأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 27 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.