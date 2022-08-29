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45 يوما قبل عطش الرباط والبيضاء
ضيعات نافذين تستنزف 250 ألف متر مكعب يوميا حصلت “الصباح” على معلومات مقلقة بخصوص وضعية سد سيدي محمد بن عبد الله، المزود الرئيسي للبيضاء والرباط بالماء الصالح للشرب، إذ يتم استنزاف حقينته بـ 250 ألف متر مكعب يوميا من قبل خمس ضيعات يملكها نافذون، متخصصة في إنتاجأكمل القراءة »
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