حوادث
إدانة سارق أسلاك نحاسية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق في عقده الرابع، يتحدر من دوار الشخالبة بتراب جماعة مولاي عبد الله، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الدرك الملكيأكمل القراءة »
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