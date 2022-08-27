حوادث
سقوط مؤذن غرر بطفل بإمزورن
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بإمزورن بإقليم الحسيمة، الثلاثاء الماضي، من إيقاف شخص حاول التغرير بقاصر بواسطة تقنية التراسل الفوري “واتساب”. وحسب مصدر مطلع فإن المشتبه فيه الذي كان في السابق يعمل مؤذنا بأحد المساجد، حاول تسخير أحد الأطفال لاستدراج طفل لا يتعدى عمره 10أكمل القراءة »
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