حوادث
دراسة في القانون
أجمع جل الباحثين في الميدان الضريبي، أن النزاع الجبائي على مستوى تقدير وعاء الضرائب والرسوم، يتميز عن غيره من النزاعات المدنية والجنائية والتجارية، بمجموعة من الخصوصيات من أهمها، أنه ينطلق بمسطرة تواجهية بين الملزم والإدارة الضريبية طبقا لأحكام المادتين 220 و221 من المدونة العامة للضرائب، ويمر بإحالتهأكمل القراءة »
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