حوادث
اغتصاب جماعي لقاصر “معاقة”
شرطة بني ملال أطاحت بثلاثة جانحين غرروا بها قبل الاعتداء عليها وضعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن بني ملال، أخيرا، حدا لجرائم ثلاثة جانحين، من ذوي السوابق القضائية العديدة، بعد تورطهم في قضية تتعلق باغتصاب جماعي لفتاة قاصر. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا