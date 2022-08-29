الأولى
انهيار بناية يفضح تلاعبات التعمير
الأبحاث ورطت جماعة المعاريف في تراخيص احتيال والداخلية تدخل على الخط كشفت الأبحاث المتسارعة التي أعقبت انهيار واجهة بناية تابعة لوزارة الشغل والإدماج المهني بالبيضاء، (بالتسمية القديمة)، تورط مسؤولين في الاحتيال على قانون التعمير، سيما التابعين للمقاطعة الجماعية المعاريف، التي تقع البناية داخل نفوذها، أو نظرائهم المنتمينأكمل القراءة »
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