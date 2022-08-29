الأولى
فوضى أمنية وحرائق في المخيمات
زعيم “بوليساريو” لا يقوى على الوقوف في وجه أي قيادي مهما كان حجمه بقلم: الفاضل الرقيبي تشهد مخيمات الصحراويين بتندوف فوضى عارمة في التسيير، ويبدو الأمر جليا في العديد من الملفات كالأمن والتعليم. فبعد اختطافه وسلبه سيارته الشخصية، وانتشار فيديوهات توثق للعلاقات الجنسية لابنته على مشارف المخيمات،أكمل القراءة »
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