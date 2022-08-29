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التحقيق في اختطاف رضيع منذ 15 سنة

منذ دقيقتين
صدمة يعيشها زوجان بالبيضاء، عندما اكتشفا أن رضيعهما الذي ولد ميتا، منذ 15 سنة، وأشرفا على دفنه ليس ابنهما البيولوجي، وأن طفلهما الحقيقي، اختطف مباشرة بعد ولادته من قبل مافيا الاتجار في الرضع، ويعيش حاليا مع امرأة تقيم بأكادير، بعد أن فوت لها مقابل مبلغ مالي. وأسندتأكمل القراءة »

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