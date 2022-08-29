بانوراما
العنف والإسلام … قراءات متقاطعة
نطرح في هذه السلسلة من الحلقات، الجدل القائم منذ سنوات، حول علاقة العنف بالإسلام، من وجهة نظر عدد من المفكرين العرب والغربيين. فبعد ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية التي يقوم بها مسلمون وجماعات متطرفة، ظهر مصطلح «العنف الإسلامي»، إذ حلله وناقشه كتاب غربيون وعرب، ربطوا بين العنف والإسلام،أكمل القراءة »
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