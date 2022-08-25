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الصباح الفني

‭”‬فيلم‭ ‬المرأة‭” ‬يحتفي‭ ‬بعلوي

منذ 9 دقائق
ليلى‭ ‬علوي‭ (‬خاص‭)‬
أعلن‭ ‬منظمو‭ ‬مهرجان‭ ‬فيلم‭ ‬المرأة‭ ‬بسلا،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬فعالياته‭ ‬26‭ ‬شتنبر‭ ‬المقبل،‭ ‬لتستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬فاتح‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬ليلى‭ ‬علوي‭.‬ ‭ ‬وقال‭ ‬منظمو‭ ‬الدورة‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬المهرجان،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تكريم‭ ‬علوي‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬المهرجان،‭ ‬احتفاء‭ ‬بالأعمال‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬والأدوار‭ ‬الناجحة‭أكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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