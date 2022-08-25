الصباح الفني
”فيلم المرأة” يحتفي بعلوي
أعلن منظمو مهرجان فيلم المرأة بسلا، الذي من المنتظر أن تنطلق فعالياته 26 شتنبر المقبل، لتستمر إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل، الاحتفاء بالفنانة المصرية ليلى علوي. وقال منظمو الدورة 15 من المهرجان، إنه من المقرر تكريم علوي خلال افتتاح المهرجان، احتفاء بالأعمال التي قدمتها والأدوار الناجحةأكمل القراءة »
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