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وطنية

وداعا قاهر الذئاب المنفردة

منذ دقيقة واحدة
الخيام ابن درب السلطان عرف بتواضعه وتفانيه في محاربة الإرهاب خطفت يد المنون، عبد الحق الخيام، الإطار الأمني الشهير، أول رئيس للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، المعروف اختصارا بـ «بسيج»، الذراع القضائي لمديرية مراقبة التراب الوطني، إثر مسيرة مهنية طبعتها الجدية والمردودية، وذاع صداها في دول العالم واحدةأكمل القراءة »

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