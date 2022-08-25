وطنية
الأزبال تقسم مجلس الجديدة
وضعية المدينة كارثية ومحاولات تمديد للشركة في الوقت بدل الضائع يعيش المجلس الجماعي للجديدة هذه الأيام على إيقاع قصف متبادل، خاصة في صفوف الأغلبية المسيرة له، وسبب ذلك ضغط الشارع الجديدي المتذمر مما آلت إليه أوضاع المدينة، من تدهور كبير في نظافتها جراء انتشار الأزبال والنفاياتأكمل القراءة »
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