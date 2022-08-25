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وطنية

الأزبال‭ ‬تقسم‭ ‬مجلس‭ ‬الجديدة

منذ 21 دقيقة
وضعية‭ ‬المدينة‭ ‬كارثية‭ ‬ومحاولات‭ ‬تمديد‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬ يعيش‭ ‬المجلس‭ ‬الجماعي‭ ‬للجديدة‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬على‭ ‬إيقاع‭ ‬قصف‭ ‬متبادل،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الأغلبية‭ ‬المسيرة‭ ‬له،‭ ‬وسبب‭ ‬ذلك‭ ‬ضغط‭ ‬الشارع‭ ‬الجديدي‭ ‬المتذمر‭ ‬مما‭ ‬آلت‭ ‬إليه‭ ‬أوضاع‭ ‬المدينة،‭ ‬من‭ ‬تدهور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نظافتها‭ ‬جراء‭ ‬انتشار‭ ‬الأزبال‭ ‬والنفايات‭أكمل القراءة »

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منذ 21 دقيقة


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