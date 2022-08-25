الرياضة
كروي والورداني بالسريع
عزز سريع وادي زم تركيبته البشرية باللاعبين رضوان كروي وأنس الورداني، اللذين غادرا فريقيهما شباب السوالم وأولمبيك خريبكة. ووقع كروي والورداني عقدين مع سريع وادي زم لموسمين، كما تعاقد قبل ذلك مع عدنان البرهني وسعد اللمطي وأيوب الطين ويونس الديب. وتعادل سريع وادي زم، أول أمس (الثلاثاء)أكمل القراءة »
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