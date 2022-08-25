الرياضة
رسالة رياضية: ماذا بعد جمع العصبة؟
بغض النظر عن خرق القانون في الانتخاب ومسطرة الجمع العام بالعصبة الاحترافية، فإن الأهم الآن هو كيفية تصحيح الاختلالات الكبيرة، التي يعرفها تسيير البطولة من قبل هذه العصبة. أولا، برمجة البطولة الاحترافية تتم بطريقة هاوية، ويظهر هذا في عدم دقة مواعيد بداية المنافسات، وتوقفها وانتهائها، ما يصعبأكمل القراءة »
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