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الرياضة

البولديني يوقع لليفانتي

منذ 58 ثانية
اللاعب تمنى العودة للمنتخب والمشاركة في المونديال أعلن ليفانتي الإسباني لكرة القدم، بشكل رسمي، عن تعاقده مع المهاجم المغربي محمد البولديني. واعتبر البولديني تجربته الجديدة، إنصافا لمجهوداته منذ دخوله عالم الاحتراف. وقال المهاجم السابق للرجاء إن “الليغا”، تعتبر من أقوى الدوريات في العالم، وسيحاول خلال تجربته الجديدةأكمل القراءة »

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منذ 58 ثانية


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