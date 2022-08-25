الرياضة
الفتح يعير ثاني لاعب إلى السوالم
انضم المدافع معاد باحساين معارا إلى شباب السوالم من الفتح الرياضي، إلى نهاية الموسم المقبل. واستقدم شباب السوالم خمسة لاعبين على سبيل الإعارة، ويتعلق الأمر بمعاد مشتنيم وجبريل سيلا من الرجاء الرياضي، وخالد أيت أورخان من الجيش الملكي، وأشرف رمزي ومعاد باحساين من الفتح. وأنهى شباب السوالمأكمل القراءة »
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