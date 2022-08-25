الصباح الفني
لقطات
جبين شابة يتحول إلى بلاستيك تعرضت بريطانية لحروق شديدة وبدا جبينها مثل البلاستيك المجعد بعد أن نامت تحت الشمس دون وقاية 30 دقيقة. وكانت خبيرة التجميل سيرين مراد 25 عاما في عطلة ببلغاريا في يونيو الماضي ونامت قرب حمام سباحة في طقس بلغت حرارته 21 درجةأكمل القراءة »
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