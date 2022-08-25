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الصباح الفني

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منذ 42 ثانية
جبين‭ ‬شابة‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬بلاستيك ‭ ‬تعرضت‭ ‬بريطانية‭ ‬لحروق‭ ‬شديدة‭ ‬وبدا‭ ‬جبينها‭ ‬مثل‭ ‬البلاستيك‭ ‬المجعد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نامت‭ ‬تحت‭ ‬الشمس‭ ‬دون‭ ‬وقاية‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭. ‬وكانت‭ ‬خبيرة‭ ‬التجميل‭ ‬سيرين‭ ‬مراد‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬ببلغاريا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬ونامت‭ ‬قرب‭ ‬حمام‭ ‬سباحة‭ ‬في‭ ‬طقس‭ ‬بلغت‭ ‬حرارته‭ ‬21‭ ‬درجة‭أكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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