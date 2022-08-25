وطنية
الطرق تستنفر مجلس جهة بني ملال خنيفرة
عجلت حادثة السير المميتة التي وقعت بالطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين خريبكة والفقيه بن صالح، بانعقاد مجلس الجهة ببني ملال لإيجاد حلول استعجالية، وتفادي وقوع كوارث في مستقبل الأيام القادمة. ودعا عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، خلال الاجتماع الطارئ الذي ترأسه أخيرا، إلىأكمل القراءة »
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