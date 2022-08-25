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وطنية

الطرق‭ ‬تستنفر‭ ‬مجلس‭ ‬جهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬خنيفرة‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
جانب‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭     (‬خاص‭)‬
عجلت‭ ‬حادثة‭ ‬السير‭ ‬المميتة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬بالطريق‭ ‬الوطنية‭ ‬رقم‭ ‬11‭ ‬الرابطة‭ ‬بين‭ ‬خريبكة‭ ‬والفقيه‭ ‬بن‭ ‬صالح،‭ ‬بانعقاد‭ ‬مجلس‭ ‬الجهة‭ ‬ببني‭ ‬ملال‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬استعجالية،‭ ‬وتفادي‭ ‬وقوع‭ ‬كوارث‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬ ودعا‭ ‬عادل‭ ‬بركات،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬جهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬خنيفرة،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الطارئ‭ ‬الذي‭ ‬ترأسه‭ ‬أخيرا،‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »

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