الرياضة
حفل تكريم يقسم قدماء تطوان
تبرأ هشام خريشف، رئيس جمعية قدماء لاعبي المغرب التطواني الرياضية والاجتماعية، من نشاط تكريمي تعتزم تنظيمه غدا (الجمعة)، أطلقه أعضاء منتمون للجمعية دون استشارته. وقال خريشف في بلاغ “بصفتي رئيسا لهذه الجمعية أسجل باستغراب ودهشة الدعوة لهذا النشاط في هذه الفترة بالضبط، والتي لا علم لي بهاأكمل القراءة »
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