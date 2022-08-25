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الرياضة

جمع العصبة… عيوب واحتجاجات

منذ 10 دقائق
أندية القسمين الأول والثاني انتخبت المكتب المديري وسط ارتباك كبير انتخبت أندية القسم الوطني الأول والثاني المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بالإجماع، خلال الجمع العام الانتخابي المنعقد، أول أمس (الثلاثاء)، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وسجل الجمع العام ارتباكا في التنظيم، وعيوبا فيأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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