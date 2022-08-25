الرياضة
المكري يوقع للزمامرة
انضم المهاجم بلال المكري إلى نهضة الزمامرة، بموجب عقد احترافي مدته موسم واحد قابل للتجديد. وأفاد مصدر مسؤول أن المفاوضات بين الطرفين، تكللت بالنجاح بعد رغبة اللاعب في الانضمام إلى الفريق الدكالي، بعد نهاية تعاقده مع فريقه السابق سريع وادي زم. وتابع المتحدث نفسه أن الطاقم التقنيأكمل القراءة »
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