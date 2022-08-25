اذاعة وتلفزيون
” وينزداي” يقترب من “نتفليكس”
أعلنت منصة “نتفليكس”، اقتراب موعد عرض موسم جديد من المسلسل الشهير “وينزداي”، وهو مسلسل رعب كوميدي أمريكي تدور أحداثه حول شخصية تدعى “وينزداي آدامز”. ونشرت المنصة، قبل أيام، الإعلان الترويجي للعمل الجديد، وهو من بطولة جينا أورتيجا والتي تلعب دور وينزداي آدمز. وحسب ما جاء في الإعلان،أكمل القراءة »
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