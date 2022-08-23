المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في ذمة الله

نعت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والي الأمن عبد الحق خيام، المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، عن عمر يناهز 64 عاما.

وشغل الراحل عبد الحق خيام، المزداد بالدار البيضاء، منصب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إحداثه سنة 2015 وإلى غاية سنة 2020 عندما خلفه السيد الشرقاوي حبوب. كما بصم الفقيد على مسار متميز ضمن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تولى رئاستها سنة 2004. ويعد الراحل عبد الحق خيام واحدا من أبرز رموز مكافحة الإرهاب بالمملكة وفاعلا رئيسيا في مجال التعاون الأمني الذي يربط المغرب بحلفائه الأجانب، ولاسيما الدول الأوروبية.