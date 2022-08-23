توقيف 5 أشخاص تسببوا لشخص في عاهة مستديمة بالبيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم (الثلاثاء)، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض الناتج عنهما عاهة مستديمة.

وعلمت “الصباح” أن إيقاف المشتبه فيهم جاء بعدما دخلوا في شجار بسبب خلافات سابقة بينهم، تطور إلى تبادل للضرب والجرح بالسلاح الأبيض، ثم إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، فضلا عن إصابة واحد منهم بجروح بليغة نجم عنها عاهة مستديمة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي باشرت إجراءات الضبط والتوقيف وتأمين نقل الشخص المصاب للمستشفى.

وأسفر التدخل الأمني الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف خمسة مشتبه فيهم وحجز السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، رغم المقاومة العنيفة الذي أبداها أربعة من بين المشتبه فيهم، الذين عمدوا لرشق عناصر الشرطة بالحجارة والماء الحارق من فوق أحد المنازل السكنية.

وقد تم إخضاع الموقوفين الخمسة الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.