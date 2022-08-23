الرصاص لإيقاف 4 أشخاص من ذوي السوابق بطانطان

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، اليوم (الثلاثاء)، في تدخل أمني لتوقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، كانوا في حالة اندفاع قوية وعرضوا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير.

وعلمت “الصباح” أن المشتبه فيهم قد تورطوا في الهجوم على مسكن الغير وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، ما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنهم واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة، وهو ما تسبب في إصابة موظف للشرطة برضوض والحاق خسائر مادية بسيارة شرطة النجدة، الأمر الذي اضطر معه مفتش شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق ثلاث عيارات تحذيرية في الهواء.

ومكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث تم العثور بحوزتهم على سلاح أبيض وسيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن توقيف شخص خامس لازال في حالة فرار، يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.