أمن البيضاء يحقق في مقتل سعودي بفندق

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالبيضاء، صباح اليوم (الثلاثاء)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة أشخاص يعملون في مؤسسة فندقية يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وأوضح مصدر أمني لـ”الصباح” أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول وفاة سائح أجنبي من جنسية عربية، وتحديدا السعودية، بعد تعرضه للعنف من قبل العاملين بمؤسسة فندقية بالشريط الساحلي للمدينة، بسبب خلاف عرضي حول الدخول إلى ملهى ليلي تابع للمؤسسة السياحية المذكورة، وهو ما استدعى إيداع جثة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم.

وقد تم الاحتفاظ بثلاثة من بين المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع أربعة آخرين لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد وتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في المساهمة والمشاركة في هذه القضية.