الملك يهنئ الرئيس الغابوني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى علي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الغابون، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وجاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، وجمهورية الغابون تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر تهانئي مقرونة بمتمنياتي لكم بموفور السعادة والهناء، وللشعب الغابوني بموصول التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالته ” وإني لعلى يقين بأن تضافر جهودنا سيسهم في تعزيز روح الصداقة والتضامن التي تطبع العلاقات المتميزة بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم، في هذا الصدد، حرصي الشديد على مواصلة تقوية تعاوننا المتميز سواء على الصعيدين الثنائي أو القاري”.