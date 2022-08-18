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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
طفلة‭ ‬تعض‭ ‬ثعبانا‭ ‬وتقتله في‭ ‬واقعة‭ ‬غير‭ ‬مألوفة،‭ ‬عضت‭ ‬طفلة‭ ‬تركية‭ ‬ثعبانا‭ ‬ساما،‭ ‬ما‭ ‬أفضى‭ ‬إلى‭ ‬مقتله‭. ‬وكشفت‭ ‬صحيفة‭ “‬ذي‭ ‬صن‭” ‬البريطانية،‭ ‬أن‭ ‬الطفلة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عامين،‭ ‬وهجمت‭ ‬على‭ ‬الثعبان‭ ‬انتقاما‭ ‬لتعرضها‭ ‬للدغ‭ ‬منه‭. ‬وكانت‭ ‬الطفلة‭ ‬تلهو‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬الخلفية‭ ‬لمنزل‭ ‬أسرتها‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بينكل‭أكمل القراءة »

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