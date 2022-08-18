الصباح الفني
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طفلة تعض ثعبانا وتقتله في واقعة غير مألوفة، عضت طفلة تركية ثعبانا ساما، ما أفضى إلى مقتله. وكشفت صحيفة “ذي صن” البريطانية، أن الطفلة تبلغ من العمر عامين، وهجمت على الثعبان انتقاما لتعرضها للدغ منه. وكانت الطفلة تلهو في الحديقة الخلفية لمنزل أسرتها الواقع في محافظة بينكلأكمل القراءة »
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