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الرياضة

حرب على المنشطات

منذ 3 دقائق
COLOGNE, GERMANY - AUGUST 19: A labratory technician works at the Doping Control Laboratory of the Biochemical Institute at the University for Sports on August 19, 2008 in Cologne, Germany. (Photo by Patrik Stollarz/Bongarts/Getty Images)
“فيفا” يبتكر تقنيات متطورة ويحذر المنتخبات المشاركة في كأس العالم يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى ابتكار طريقة أنجع للكشف عن المنشطات، خلال كأس العالم قطر 2022. وحسب صحف أوربية فإن أطباء ومسؤولين بالمجال داخل “فيفا”، أنهوا الترتيبات بخصوص الطرق، التي سيتم الكشف بها عن المنشطاتأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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