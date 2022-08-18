الرياضة
حرب على المنشطات
“فيفا” يبتكر تقنيات متطورة ويحذر المنتخبات المشاركة في كأس العالم يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى ابتكار طريقة أنجع للكشف عن المنشطات، خلال كأس العالم قطر 2022. وحسب صحف أوربية فإن أطباء ومسؤولين بالمجال داخل “فيفا”، أنهوا الترتيبات بخصوص الطرق، التي سيتم الكشف بها عن المنشطاتأكمل القراءة »
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