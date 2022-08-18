fbpx
وطنية

المنصوري‭ ‬مرشحة‭ ‬لخلافة‭ ‬وهبي

منذ دقيقتين
المنصوري‭ ‬رفقة‭ ‬وهبي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬سابق‭        (‬أرشيف‭)‬
كودار‭ ‬لـلصباح‭: ‬لم‭ ‬نتلق‭ ‬أي‭ ‬إشارة‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الحكومة رفض‭ ‬سمير‭ ‬كودار،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الأخبار‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬مغادرة‭ ‬حزبه‭ ‬أسوار‭ ‬الحكومة،‭ ‬وتعويضه‭ ‬بحزبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬والحركة‭ ‬الشعبية‭.‬ وقال‭ ‬كودار‭ ‬ل‭”‬الصباح‭”‬،‭ “‬لا‭ ‬تعليق‭ ‬لدي،‭ ‬ولم‭ ‬نتوصل‭ ‬بأي‭ ‬شيء،‭ ‬يلمح‭ ‬لخروجنا‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.