وطنية
المنصوري مرشحة لخلافة وهبي
كودار لـلصباح: لم نتلق أي إشارة للخروج من الحكومة رفض سمير كودار، النائب الأول للأمين العام للأصالة والمعاصرة، التعليق على الأخبار التي تشير إلى احتمال مغادرة حزبه أسوار الحكومة، وتعويضه بحزبي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية. وقال كودار ل”الصباح”، “لا تعليق لدي، ولم نتوصل بأي شيء، يلمح لخروجناأكمل القراءة »
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