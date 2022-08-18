الرياضة
السلطات تدخل على خط أزمة الكوكب
بوادر انفراج واتصالات مع رؤساء ومسيرين سابقين أفاد مصدر من داخل الكوكب المراكشي لكرة القدم أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، وسمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، دخلا على خط الأزمة التسييرية التي يعانيها الفريق. وأوضح المصدر أن المنصوري وكودار أجريا، أول أمس (الثلاثاء)، اتصالات معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا