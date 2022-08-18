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الرياضة

السلطات تدخل على خط أزمة الكوكب

منذ دقيقتين
بوادر انفراج واتصالات مع رؤساء ومسيرين سابقين أفاد مصدر من داخل الكوكب المراكشي لكرة القدم أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، وسمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، دخلا على خط الأزمة التسييرية التي يعانيها الفريق. وأوضح المصدر أن المنصوري وكودار أجريا، أول أمس (الثلاثاء)، اتصالات معأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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