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حوادث

اعتقال مروجي مخدرات

منذ دقيقتين
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، صباح أمس (الأربعاء)، على النيابة العامة المختصة 26 شخصا أغلبهم ذوو سوابق متعددة، لمسكهم واتجارهم في المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد يومين من اعتقالهم، بناء على معلومات دقيقة حول نشاطهم المشبوه. وينتمي الموقوفون ل3 مجموعات تنشط في تخزين المخدرات وترويجها بأحياء مختلفةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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