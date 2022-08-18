الرياضة
جمع المحاسبة بالرجاء في شتنبر
البدراوي فسخ عقد باديبانغا والفريق ينهي معسكر المحمدية ويواجه الفتح باشر المكتب المسير للرجاء الرياضي تحضيراته للجمع العام المقبل، الذي سيخصص للكشف عن حسابات الفريق المالية، المتعلقة بالسنتين الماضيتين. وعقد مكتب الرجاء اجتماعا بغية دراسة الوضع الحالي، إذ اعتبر أعضاؤه أن مالية النادي تشوبها عدة اختلالات، وهوأكمل القراءة »
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